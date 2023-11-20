Рейтинг ATP: Сачко втратив одну позицію

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.
Серб Новак Джокович, який виграв Підсумковий турнір, очолює рейтинг. Карлос Алькарас займає другу сходинку, а трійку замикає представник терористичної країни Даніїло Медведєв.
Лідер українського тенісу Віталій Сачко опустився на одну позицію.
Рейтинг ATP
20 листопада
1. (1) Новак Джокович (Сербія) - 11245
2. (2) Карлос Алькарас (Іспанія) - 8855
3. (3) Даніїл Мєдвєдєв - 7600
4. (4) Яннік Сіннер (Італія) - 6490
5. (5) Андрій Рубльов - 4805
6. (6). Стефанос Ціціпас (Греція) — 4235
7. (7). Александр Звєрєв (Німеччина) — 3985
8. (8). Хольгер Руне (Данія) — 3660
9. (9). Губерт Гуркач (Польща) - 3245
10. (10). Тейлор Фріц (США) — 3100
...
165. (166). Віталій Сачко (Україна) — 386
218. (218). Ілля Марченко (Україна) — 288
237. (236). Олексій Крутих (Україна) — 260
383. (379). Ерік Ваншельбойм (Україна) — 124
500. (509). В’ячеслав Бєлінський (Україна) — 77
527. (559). Владислав Орлов (Україна) — 72
При підтримці партнера спецпроєкту iGaming Champion Favbet.