Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.
Серб Новак Джокович, який виграв US Open, очолює рейтинг, Карлос Алькарас займає другу сходинку, а трійку замикає представник терористичної країни Даніїло Медведєв.
Лідер українського тенісу Віталій Сачко опустився на одну позицію.
В'ячеслав Белінський уперше увійшов до п'ятої сотні, Ерік Ваншельбойм знову оновив особистий рекорд.
Рейтинг ATP
30 жовтня
1.(1) Новак Джокович (Сербія) - 11045
2.(2) Карлос Алькарас (Іспанія) - 8805
3.(3) Даніїл Мєдвєдєв - 7355
4.(4) Яннік Зіннер (Італія) - 5000
5.(5) Андрій Рубльов - 4765
6 (7). Стефанос Ціціпас (Греція) — 4435
7 (6). Хольгер Руне (Данія) — 4280
8. Каспер Рууд (Норвегія) — 3705
9(10). Александр Звєрєв (Німеччина) — 3540
10 (9). Тейлор Фріц (США) — 3500
...
167 (166). Віталій Сачко (Україна) — 378
210 (212). Ілля Марченко (Україна) — 293
241 (243). Олексій Крутих (Україна) — 255
384 (385). Ерік Ваншельбойм (Україна) — 125
470(471). Владислав Орлов (Україна) — 89
500(539). В’ячеслав Бєлінський (Україна) — 78
При підтримці партнера спецпроєкту iGaming Champion Favbet.