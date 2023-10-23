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Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України

ATP оновив рейтинг тенісистів
Сьогодні 10:30 75697
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Фото - gettyimages
#ATP, #Ілля Марченко, #Крутих, #Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Серб Новак Джокович, який виграв US Open, очолює рейтинг, Карлос Алькарас займає другу сходинку, а трійку замикає представник терористичної країни Даніїло Медведєв.

Першою ракеткою України залишився Віталій Сачко, який займає 166 місце. 

Рейтинг ATP
23 жовтня
1. (1) Новак Джокович (Сербія) - 11045
2.(2) Карлос Алькарас (Іспанія) - 8805
3. (3) Даніїл Мєдвєдєв - 7355
4. (4) Яннік Зіннер (Італія) - 5000
5. (5) Андрій Рубльов - 4765
6. (6) Гольґер Руне (Данія) - 4400
7. (7) Стефанос Ціціпас (Греція) - 4300
8. (8) Каспер Рууд (Норвегія) - 3705
9. (10) Тейлор Фріц (США) - 3500
10. (9) Александр Звєрєв (Німеччина) - 3460
...
166. (164) Віталій Сачко (Україна) - 378
212. (244) Олексій Крутих (Україна) - 291
243. (248) Ілля Марченко (Україна) - 255
385. (386) Ерік Ваншельбойм (Україна) - 125
471. (464) Владислав Орлов (Україна) - 89

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