Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.
Серб Новак Джокович, який виграв US Open, очолює рейтинг, Карлос Алькарас займає другу сходинку, а трійку замикає представник терористичної країни Даніїло Медведєв.
Першою ракеткою України залишився Віталій Сачко, який займає 164 місце.
Рейтинг ATP
16 жовтня
1. (1) Новак Джокович (Сербія) - 11045
2.(2) Карлос Алькарас (Іспанія) - 8805
3. (3) Даніїл Мєдвєдєв - 7355
4. (4) Яннік Зіннер (Італія) - 500
5. (7) Андрій Рубльов - 4765
6. (5) Гольґер Руне (Данія) - 4605
7. (6) Стефанос Ціціпас (Греція) - 4360
8. (9) Каспер Рууд (Норвегія) - 3685
9. (10) Александр Звєрєв (Німеччина) - 3460
10. (8) Тейлор Фріц (США) - 3410
...
164. (161) Віталій Сачко (Україна) - 378
244. (242) Олексій Крутих (Україна) - 255
248. (266) Ілля Марченко (Україна) - 248
386. (402) Ерік Ваншельбойм (Україна) - 124
464. (468) Владислав Орлов (Україна) - 92
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