Рейтинг ATP: Сачко покращив свою позицію

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.
Серб Новак Джокович, який виграв US Open, очолює рейтинг, Карлос Алькарас займає другу сходинку, а трійку замикає представник терористичної країни Даніїло Медведєв.
Першою ракеткою України залишився Віталій Сачко, який займає 161 місце.
Рейтинг ATP
09 жовтня
1. (1) Новак Джокович (Сербія) - 11545
2.(2) Карлос Алькарас (Іспанія) - 8715
3. (3) Даніїл Мєдвєдєв - 7490
4. (7) Яннік Зіннер (Італія) - 4910
5. (4) Гольґер Руне (Данія) - 4610
6. (5) Стефанос Ціціпас (Греція) - 4615
7. (6) Андрій Рубльов - 4550
8. (8) Тейлор Фріц (США) - 3860
9. (9) Каспер Рууд (Норвегія) - 3605
10. (10) Александр Звєрєв (Німеччина) - 3450
...
161. (166) Віталій Сачко (Україна) - 389
242. (244) Олексій Крутих (Україна) - 253
271. (271) Ілля Марченко (Україна) - 218
402. (416) Ерік Ваншельбойм (Україна) - 117
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