Рейтинг ATP: Сачко втратив чотири позиції

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Серб Новак Джокович, який виграв US Open, очолює рейтинг, Карлос Алькарас займає другу сходинку, а трійку замикає представник терористичної країни Даніїло Медведєв.

Першою ракеткою України залишився Віталій Сачко, який опустився на 166 місце. Далі йдуть Олексій Крутих (256) та Ілля Марченко (272).

Рейтинг ATP

18 вересня

1. (1) Новак Джокович (Сербія) - 11795 2.(2) Карлос Алькарас (Іспанія) - 8535 3. (3) Даніїл Мєдвєдєв - 7280 4. (4) Гольґер Руне (Данія) - 4710 5. (5) Стефанос Ціціпас (Греція) - 4615 6. (6) Андрій Рубльов - 4515 7. (7) Яннік Зіннер (Італія) - 4465 8. (8) Тейлор Фріц (США) - 3955 9. (9) Каспер Рууд (Норвегія) - 3560 10. (10) Александр Звєрєв (Німеччина) - 3030 ... 166. (162) Віталій Сачко (Україна) - 382 256. (253) Олексій Крутих (Україна) - 235 272. (273) Ілля Марченко (Україна) - 218 406. (408) Владислав Орлов (Україна) - 114 418. (419) Ерік Ваншельбойм (Україна) - 109 ✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

