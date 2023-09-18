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Рейтинг ATP: Сачко втратив чотири позиції

ATP оновив рейтинг тенісистів
Сьогодні 12:40 71492
Рейтинг ATP: Сачко втратив чотири позиції
Фото - gettyimages
#ATP, #Ілля Марченко, #Крутих, #Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Серб Новак Джокович, який виграв US Open, очолює рейтинг, Карлос Алькарас займає другу сходинку, а трійку замикає представник терористичної країни Даніїло Медведєв.

Першою ракеткою України залишився Віталій Сачко, який опустився на 166 місце. Далі йдуть Олексій Крутих (256) та Ілля Марченко (272).

Рейтинг ATP
18 вересня
1. (1) Новак Джокович (Сербія) - 11795
2.(2) Карлос Алькарас (Іспанія) - 8535
3. (3) Даніїл Мєдвєдєв - 7280
4. (4) Гольґер Руне (Данія) - 4710
5. (5) Стефанос Ціціпас (Греція) - 4615
6. (6) Андрій Рубльов - 4515
7. (7) Яннік Зіннер (Італія) - 4465
8. (8) Тейлор Фріц (США) - 3955
9. (9) Каспер Рууд (Норвегія) - 3560
10. (10) Александр Звєрєв (Німеччина) - 3030
...
166. (162) Віталій Сачко (Україна) - 382
256. (253) Олексій Крутих (Україна) - 235
272. (273) Ілля Марченко (Україна) - 218
406. (408) Владислав Орлов (Україна) - 114
418. (419) Ерік Ваншельбойм (Україна) - 109

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