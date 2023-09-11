Рейтинг ATP: Джокович став першою ракеткою світу

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Серб Новак Джокович, який виграв US Open, очолює рейтинг, Карлос Алькарас займає другу сходинку, а трійку замикає представник терористичної країни Даніїло Медведєв.

Першою ракеткою України залишився Віталій Сачко, який піднявся на 162 місце. Далі йдуть Олексій Крутих (253) та Ілля Марченко (273).

Рейтинг ATP

11 вересня

1. (2) Новак Джокович (Сербія) - 11795 2.(1) Карлос Алькарас (Іспанія) - 8535 3. (3) Даніїл Мєдвєдєв - 7280 4. (4) Гольґер Руне (Данія) - 4710 5. (7) Стефанос Ціціпас (Греція) - 4615 6. (8) Андрій Рубльов - 4515 7. (6) Яннік Зіннер (Італія) - 4465 8. (9) Тейлор Фріц (США) - 3955 9. (5) Каспер Рууд (Норвегія) - 3560 10. (12) Александр Звєрєв (Німеччина) - 3030 ... 162. (165) Віталій Сачко (Україна) - 382 253. (260) Олексій Крутих (Україна) - 235 273. (268) Ілля Марченко (Україна) - 218 408. (412) Владислав Орлов (Україна) - 114 419. (420) Ерік Ваншельбойм (Україна) - 109 ✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

