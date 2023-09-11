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Рейтинг ATP: Джокович став першою ракеткою світу

ATP оновив рейтинг тенісистів
Сьогодні 10:30 70180
Рейтинг ATP: Джокович став першою ракеткою світу
Фото - gettyimages
#ATP, #Ілля Марченко, #Крутих, #Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Серб Новак Джокович, який виграв US Open, очолює рейтинг, Карлос Алькарас займає другу сходинку, а трійку замикає представник терористичної країни Даніїло Медведєв.

Першою ракеткою України залишився Віталій Сачко, який піднявся на 162 місце. Далі йдуть Олексій Крутих (253) та Ілля Марченко (273).

Рейтинг ATP
11 вересня
1. (2) Новак Джокович (Сербія) - 11795
2.(1) Карлос Алькарас (Іспанія) - 8535
3. (3) Даніїл Мєдвєдєв - 7280
4. (4) Гольґер Руне (Данія) - 4710
5. (7) Стефанос Ціціпас (Греція) - 4615
6. (8) Андрій Рубльов - 4515
7. (6) Яннік Зіннер (Італія) - 4465
8. (9) Тейлор Фріц (США) - 3955
9. (5) Каспер Рууд (Норвегія) - 3560
10. (12) Александр Звєрєв (Німеччина) - 3030
...
162. (165) Віталій Сачко (Україна) - 382
253. (260) Олексій Крутих (Україна) - 235
273. (268) Ілля Марченко (Україна) - 218
408. (412) Владислав Орлов (Україна) - 114
419. (420) Ерік Ваншельбойм (Україна) - 109

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