Світоліна - Пегула: де дивитися онлайн матч 3-го кола US Open

Гра відбудеться в суботу, 2 вересня

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (26) зіграє проти американки Джессіки Пегули (3) у матчі третього раунду Відкритого чемпіонату США - US Open-2023.

Гра відбудеться в суботу, 2 вересня. Початок - не раніше 21:00 за київським часом другим запуском на корті Артура Еша.

Турнір в Україні транслює телеканал Eurosport. Пряма відеотрансляція буде також доступна у спеціальній новині на нашому сайті.

Світоліна в другому колі перемогла представницю росії Павлюченкову (5:7, 6:4, 6:4), а Пегула без проблем розібралася з румункою Тіг (6:3, 6:1).

Нагадаємо, напередодні росіянин Рубльов обматюкав чоловіка Еліни під час матчу.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!