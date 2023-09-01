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Світоліна - Пегула: онлайн-трансляція LIVE матчу 3-го кола US Open

Гра відбудеться в суботу, 2 вересня
Сьогодні 13:19 107 0
Світоліна - Пегула: онлайн-трансляція LIVE матчу 3-го кола US Open
#US Open, #Еліна Світоліна, #Джессіка Пегула

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (26) зіграє проти американки Джессіки Пегули (3) у матчі третього раунду Відкритого чемпіонату США - US Open-2023.

Гра відбудеться в суботу або в ніч із суботи на неділю (за київським часом). Орієнтовний час початку матчу та корт визначаться пізніше.

Турнір в Україні транслює телеканал Eurosport. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в цій новині.

Плеєр із трансляцією з'явиться перед стартом поєдинку...

Світоліна в другому колі перемогла представницю росії Павлюченкову (5:7, 6:4, 6:4), а Пегула без проблем розібралася з румункою Тіг (6:3, 6:1).

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