Суперниця Цуренко знялася з US Open через травму

Джерело - ESPN.
Канадська тенісистка Б'янка Андрєєску (51) вимушена знятися з US Open.
Про це повідомляє ESPN.
23-річна спортсменка не зіграє на турнірі через травму спини.
Андрєєску повинна була зіграти в першому колі US Open проти українки Лесі Цуренко (45).
Також тепер шанс на лакі лузера отримає Даяна Ястремська, яка програла у фіналі кваліфікації.
Напередодні Ястремська поступилась у фіналі кваліфікації US Open.
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