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Суперниця Цуренко знялася з US Open через травму

Шанс на лакі лузера отримає Даяна Ястремська
Вчора 23:12 335 0
Суперниця Цуренко знялася з US Open через травму
#US Open, #Андреєску, #Леся Цуренко

Джерело - ESPN.

Канадська тенісистка Б'янка Андрєєску (51) вимушена знятися з US Open.

Про це повідомляє ESPN.

23-річна спортсменка не зіграє на турнірі через травму спини.

Андрєєску повинна була зіграти в першому колі US Open проти українки Лесі Цуренко (45).

Також тепер шанс на лакі лузера отримає Даяна Ястремська, яка програла у фіналі кваліфікації.

Напередодні Ястремська поступилась у фіналі кваліфікації US Open.

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