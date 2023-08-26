Суперниця Цуренко знялася з US Open через травму

Шанс на лакі лузера отримає Даяна Ястремська

Джерело - ESPN.

Канадська тенісистка Б'янка Андрєєску (51) вимушена знятися з US Open.

Про це повідомляє ESPN.

23-річна спортсменка не зіграє на турнірі через травму спини.

Андрєєску повинна була зіграти в першому колі US Open проти українки Лесі Цуренко (45).

Також тепер шанс на лакі лузера отримає Даяна Ястремська, яка програла у фіналі кваліфікації.

Напередодні Ястремська поступилась у фіналі кваліфікації US Open.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!