Рейтинг ATP: Крутих втратив понад 40 позицій

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Іспанець Карлос Алькарас, який виграв Вімблдон, очолює рейтинг, Новак Джокович займає другу сходинку, а трійку замикає представник терористичної країни Даніїло Медведєв.

Першою ракеткою України залишився Віталій Сачко, який піднявся на 165 місце. Далі йдуть Олексій Крутих (260) та Ілля Марченко (268).

Рейтинг ATP

28 серпня

1.(1) Карлос Алькарас (Іспанія) - 9815 2. (2) Новак Джокович (Сербія) - 9795 3. (3) Даніїл Мєдвєдєв - 6260 4. (4) Гольґер Руне (Данія) - 4790 5. (5) Каспер Рууд (Норвегія) - 4715 6. (6) Яннік Зіннер (Італія) - 4645 7. (7) Стефанос Ціціпас (Греція) - 4580 8. (8) Андрій Рубльов - 4515 9. (9) Тейлор Фріц (США) - 3605 10. (10) Френсіс Тіафо - 3050 ... 165. (166) Віталій Сачко (Україна) - 375 260. (219) Олексій Крутих (Україна) - 235 268. (267) Ілля Марченко (Україна) - 222 412. (410) Владислав Орлов (Україна) - 115 420. (418) Ерік Ваншельбойм (Україна) - 110 ✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

