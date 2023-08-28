Рейтинг ATP: Крутих втратив понад 40 позицій

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.
Іспанець Карлос Алькарас, який виграв Вімблдон, очолює рейтинг, Новак Джокович займає другу сходинку, а трійку замикає представник терористичної країни Даніїло Медведєв.
Першою ракеткою України залишився Віталій Сачко, який піднявся на 165 місце. Далі йдуть Олексій Крутих (260) та Ілля Марченко (268).
Рейтинг ATP
28 серпня
1.(1) Карлос Алькарас (Іспанія) - 9815
2. (2) Новак Джокович (Сербія) - 9795
3. (3) Даніїл Мєдвєдєв - 6260
4. (4) Гольґер Руне (Данія) - 4790
5. (5) Каспер Рууд (Норвегія) - 4715
6. (6) Яннік Зіннер (Італія) - 4645
7. (7) Стефанос Ціціпас (Греція) - 4580
8. (8) Андрій Рубльов - 4515
9. (9) Тейлор Фріц (США) - 3605
10. (10) Френсіс Тіафо - 3050
...
165. (166) Віталій Сачко (Україна) - 375
260. (219) Олексій Крутих (Україна) - 235
268. (267) Ілля Марченко (Україна) - 222
412. (410) Владислав Орлов (Україна) - 115
420. (418) Ерік Ваншельбойм (Україна) - 110
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