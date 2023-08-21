Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Іспанець Карлос Алькарас, який виграв Вімблдон, очолює рейтинг, Новак Джокович займає другу сходинку, а трійку замикає представник терористичної країни Даніїло Медведєв.

Першою ракеткою України залишився Віталій Сачко, який посідає 166 місце. Далі йдуть Олексій Крутих (219) та Ілля Марченко (267).

Рейтинг ATP

21 серпня

1.(1) Карлос Алькарас (Іспанія) - 9815 2. (2) Новак Джокович (Сербія) - 9795 3. (3) Даніїл Мєдвєдєв - 6260 4. (5) Гольґер Руне (Данія) - 4790 5. (7) Каспер Рууд (Норвегія) - 4715 6. (6) Яннік Зіннер (Італія) - 4645 7. (4) Стефанос Ціціпас (Греція) - 4580 8. (7) Андрій Рубльов - 4515 9. (9) Тейлор Фріц (США) - 3605 10. (10) Френсіс Тіафо - 3050 ... 166. (161) Віталій Сачко (Україна) - 377 219. (218) Олексій Крутих (Україна) - 285 267. (264) Ілля Марченко (Україна) - 221 410. (406) Владислав Орлов (Україна) - 115 418. (417) Ерік Ваншельбойм (Україна) - 110 ✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

