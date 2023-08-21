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Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України

ATP оновив рейтинг тенісистів
Сьогодні 14:23 67651
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Фото - gettyimages
#ATP, #Ілля Марченко, #Крутих, #Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Іспанець Карлос Алькарас, який виграв Вімблдон, очолює рейтинг, Новак Джокович займає другу сходинку, а трійку замикає представник терористичної країни Даніїло Медведєв.

Першою ракеткою України залишився Віталій Сачко, який посідає 166 місце. Далі йдуть Олексій Крутих (219) та Ілля Марченко (267).

Рейтинг ATP
21 серпня
1.(1) Карлос Алькарас (Іспанія) - 9815
2. (2) Новак Джокович (Сербія) - 9795
3. (3) Даніїл Мєдвєдєв - 6260
4. (5) Гольґер Руне (Данія) - 4790
5. (7) Каспер Рууд (Норвегія) - 4715
6. (6) Яннік Зіннер (Італія) - 4645
7. (4) Стефанос Ціціпас (Греція) - 4580
8. (7) Андрій Рубльов - 4515
9. (9) Тейлор Фріц (США) - 3605
10. (10) Френсіс Тіафо - 3050
...
166. (161) Віталій Сачко (Україна) - 377
219. (218) Олексій Крутих (Україна) - 285
267. (264) Ілля Марченко (Україна) - 221
410. (406) Владислав Орлов (Україна) - 115
418. (417) Ерік Ваншельбойм (Україна) - 110

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