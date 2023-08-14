Головне
Ворскла поступилася Зорі у 3 турі УПЛ
Вчора 16:53 778
Харден: Президент Філадельфії - брехун
Сьогодні 14:50 154
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій
Сьогодні 12:55 28891
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 12:55 66646
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві!
Сьогодні 12:51 4975
Легенда дня: 15 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні 12:50 6679
Рейтинг WTA: Ястремська піднялася на 37 позицій
Сьогодні 12:24 319823 3
Реал оголосив про підписання Кепи
Сьогодні 12:07 410
Світоліна - Возняцкі: прогноз букмекерів на матч 1-го кола WTA 1000 Western & Southern Open
Сьогодні 10:55 5397
Фонсека: Російські гроші капатимуть кров’ю загиблих дітей
Вчора 22:10 758
Прямі трансляції

Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України

ATP оновив рейтинг тенісистів
Сьогодні 12:55 66646
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Фото - gettyimages
#ATP, #Ілля Марченко, #Крутих, #Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Іспанець Карлос Алькарас, який виграв Вімблдон, очолює рейтинг, Новак Джокович займає другу сходинку, а трійку замикає представник терористичної країни Даніїло Медведєв.

Першою ракеткою України залишився Віталій Сачко, який посідає 161 місце. Далі йдуть Олексій Крутих (218), Ілля Марченко (264) та Владислав Орлов (406).

Рейтинг ATP
14 серпня
1. (1) Карлос Алькарас (Іспанія) - 9395
2. (2) Новак Джокович (Сербія) - 8795
3. (3) Даніїл Мєдвєдєв - 6530
4. (4) Стефанос Ціціпас (Греція) - 5090
5. (6) Гольґер Руне (Данія) - 4790
6. (8) Яннік Сіннер (Італія) - 4725
7. (6) Каспер Рууд (Норвегія) - 4715
8. (7) Андрєй Рубльов - 4595
9. (9) Тейлор Фріц (США) - 3605
10. (10) Френсіс Тьяфо (США) - 3050
...
161 (158). Віталій Сачко (Україна) – 377
218. (210) Олексій Крутих (Україна) - 285
264. (263) Ілля Марченко (Україна) - 227
406. (404) Владислав Орлов (Україна) - 115
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Ястремська піднялася на 37 позицій Рейтинг WTA: Ястремська піднялася на 37 позицій 319823 3
Легенда дня: 15 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО Легенда дня: 15 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО 6679
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 28891
5 років тому Хачеріді показав фанатам московського спартака прапор України, розродився скандал 5 років тому Хачеріді показав фанатам московського спартака прапор України, розродився скандал 5839
Мудрик змарнував вихід віч-на-віч на останніх хвилинах матчу з Ліверпулем - ВІДЕО Мудрик змарнував вихід віч-на-віч на останніх хвилинах матчу з Ліверпулем - ВІДЕО 60134
Світоліна - Возняцкі: прогноз букмекерів на матч 1-го кола WTA 1000 Western & Southern Open Світоліна - Возняцкі: прогноз букмекерів на матч 1-го кола WTA 1000 Western & Southern Open 5397
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 87173 1
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 35331 4
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 48162
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 22360
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 319870 7
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 39117 1