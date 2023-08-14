Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Іспанець Карлос Алькарас, який виграв Вімблдон, очолює рейтинг, Новак Джокович займає другу сходинку, а трійку замикає представник терористичної країни Даніїло Медведєв.

Першою ракеткою України залишився Віталій Сачко, який посідає 161 місце. Далі йдуть Олексій Крутих (218), Ілля Марченко (264) та Владислав Орлов (406).

Рейтинг ATP

14 серпня