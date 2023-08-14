Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.
Іспанець Карлос Алькарас, який виграв Вімблдон, очолює рейтинг, Новак Джокович займає другу сходинку, а трійку замикає представник терористичної країни Даніїло Медведєв.
Першою ракеткою України залишився Віталій Сачко, який посідає 161 місце. Далі йдуть Олексій Крутих (218), Ілля Марченко (264) та Владислав Орлов (406).
Рейтинг ATP
14 серпня
1. (1) Карлос Алькарас (Іспанія) - 9395
2. (2) Новак Джокович (Сербія) - 8795
3. (3) Даніїл Мєдвєдєв - 6530
4. (4) Стефанос Ціціпас (Греція) - 5090
5. (6) Гольґер Руне (Данія) - 4790
6. (8) Яннік Сіннер (Італія) - 4725
7. (6) Каспер Рууд (Норвегія) - 4715
8. (7) Андрєй Рубльов - 4595
9. (9) Тейлор Фріц (США) - 3605
10. (10) Френсіс Тьяфо (США) - 3050
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161 (158). Віталій Сачко (Україна) – 377
218. (210) Олексій Крутих (Україна) - 285
264. (263) Ілля Марченко (Україна) - 227
406. (404) Владислав Орлов (Україна) - 115
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