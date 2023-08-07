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Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України

ATP оновив рейтинг тенісистів
Сьогодні 12:49 65318
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Фото - gettyimages
#ATP, #Ілля Марченко, #Крутих, #Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Іспанець Карлос Алькарас, який виграв Вімблдон, очолює рейтинг, Новак Джокович займає другу сходинку, а трійку замикає представник терористичної країни Даніїло Медведєв.

Першою ракеткою України залишився Віталій Сачко, який посідає 158 місце. Далі йдуть Олексій Крутих (210), Ілля Марченко (263) та Владислав Орлов (404).

Рейтинг ATP
07 серпня
1. (1) Карлос Алькарас (Іспанія) - 9225
2. (2) Новак Джокович (Сербія) - 8795
3. (3) Даніїл Мєдвєдєв - 6360
4. (5) Стефанос Ціціпас (Греція) - 5090
5. (4) Каспер Рууд (Норвегія) - 4985
6. (6) Гольґер Руне (Данія) - 4825
7. (7) Андрєй Рубльов - 4595
8. (8) Яннік Сіннер (Італія) - 3815
9. (9) Тейлор Фріц (США) - 3605
10. (10) Френсіс Тьяфо (США) - 3085
...
158 (156). Віталій Сачко (Україна) – 377
210. (207) Олексій Крутих (Україна) - 292
233. (253) Ілля Марченко (Україна) - 227
404. (399) Владислав Орлов (Україна) - 115
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