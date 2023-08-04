Костюк - Гарсія: огляд матчу турніру у Вашингтоні

Марта Костюк вийшла у чвертьфінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк (34) обіграла представницю Франції Каролін Гарсію (6) у другому колі турніру WTA 500 у Вашингтоні, США.

Mubadala Citi DC Open - WTA 500

Вашингтон (США), хард

Призовий фонд - $780,637

Друге коло, 03 серпня

Марта Костюк - Каролін Гарсія 6:2, 6:3

У чвертьфіналі Mubadala Citi DC Open - WTA 500, який відбувається в американському Вашингтоні, Марта Костюк (34) зіграє проти представниці росії Людміли Самсоновой, посіяної на турнірі під №8.

Раніше Світоліна розібралася з Касаткіною у другому колі Вашингтона.

Нагадаємо, WTA прийняла рішення щодо рукостискань Світоліної з Азаренко.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!