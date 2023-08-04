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Костюк - Гарсія: огляд матчу турніру у Вашингтоні

Марта Костюк вийшла у чвертьфінал турніру
Сьогодні 08:50 245 0
Костюк - Гарсія: огляд матчу турніру у Вашингтоні
Фото: Getty Images
#Марта Костюк, #Каролін Гарсія

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк (34) обіграла представницю Франції Каролін Гарсію (6) у другому колі турніру WTA 500 у Вашингтоні, США.

Mubadala Citi DC Open - WTA 500
Вашингтон (США),  хард
Призовий фонд - $780,637
Друге коло, 03 серпня

Марта Костюк - Каролін Гарсія 6:2, 6:3

У чвертьфіналі Mubadala Citi DC Open - WTA 500, який відбувається в американському Вашингтоні, Марта Костюк (34) зіграє проти представниці росії Людміли Самсоновой, посіяної на турнірі під №8.

Раніше Світоліна розібралася з Касаткіною у другому колі Вашингтона.

Нагадаємо, WTA прийняла рішення щодо рукостискань Світоліної з Азаренко.

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