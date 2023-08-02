Світоліна розібралася з Касаткіною у другому колі Вашингтона

Джерело - Чемпіон.
Українка Еліна Світоліна (27) обіграла росіянку Дарью Касаткіну (11) у другому колі турніру WTA 500 у Вашингтоні, США.
Матч тривав 1 годину 37 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:2.
Світоліна 1 раз подала навиліт, допустила три подвійні помилки та використала 4 з 9 брейк-пойнтів.
Світоліна у чвертьфіналі зіграє проти переможниці пари Джессіка Пегула (4) - Пейтон Стерн (59).
Mubadala Citi DC Open - WTA 500
Вашингтон (США), хард
Призовий фонд - $780,637
Друге коло, 02 серпня
Еліна Світоліна - Дарья Касаткіна 6:2, 6:2
Нагадаємо, у першому колі Світоліна у двох сетах перемогла Азаренку.