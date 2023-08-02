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Світоліна розібралася з Касаткіною у другому колі Вашингтона

Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру
Сьогодні 22:44 121 1
Світоліна розібралася з Касаткіною у другому колі Вашингтона
Фото - Getty Images
#Еліна Світоліна, #Дарья Касаткіна

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (27) обіграла росіянку Дарью Касаткіну (11) у другому колі турніру WTA 500 у Вашингтоні, США.

Матч тривав 1 годину 37 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:2.

Світоліна 1 раз подала навиліт, допустила три подвійні помилки та використала 4 з 9 брейк-пойнтів.

Світоліна у чвертьфіналі зіграє проти переможниці пари Джессіка Пегула (4) - Пейтон Стерн (59).

Mubadala Citi DC Open - WTA 500
Вашингтон (США),  хард
Призовий фонд - $780,637
Друге коло, 02 серпня

Еліна Світоліна - Дарья Касаткіна 6:2, 6:2

Нагадаємо, у першому колі Світоліна у двох сетах перемогла Азаренку.

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