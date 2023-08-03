Костюк обіграла шосту ракетку світу у другому колі Вашингтона

Марта Костюк вийшла у чвертьфінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк (34) обіграла представницю Франції Каролін Гарсію (6) у другому колі турніру WTA 500 у Вашингтоні, США.

Матч тривав 1 годину 5 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:3.

Костюк двічі подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 4 з 8 брейк-пойнтів.

Mubadala Citi DC Open - WTA 500

Вашингтон (США), хард

Призовий фонд - $780,637

Друге коло, 03 серпня

Марта Костюк - Каролін Гарсія 6:2, 6:3

Раніше Світоліна розібралася з Касаткіною у другому колі Вашингтона.

Нагадаємо, WTA прийняла рішення щодо рукостискань Світоліної з Азаренко.