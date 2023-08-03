Костюк обіграла шосту ракетку світу у другому колі Вашингтона

Джерело - Чемпіон.
Українка Марта Костюк (34) обіграла представницю Франції Каролін Гарсію (6) у другому колі турніру WTA 500 у Вашингтоні, США.
Матч тривав 1 годину 5 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:3.
Костюк двічі подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 4 з 8 брейк-пойнтів.
Mubadala Citi DC Open - WTA 500
Вашингтон (США), хард
Призовий фонд - $780,637
Друге коло, 03 серпня
Марта Костюк - Каролін Гарсія 6:2, 6:3
Раніше Світоліна розібралася з Касаткіною у другому колі Вашингтона.
Нагадаємо, WTA прийняла рішення щодо рукостискань Світоліної з Азаренко.