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Костюк - Самсонова: де дивитися онлайн матч 1/4 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500

Сьогодні 04:00 189 0
Костюк - Самсонова: де дивитися онлайн матч 1/4 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500
#Марта Костюк, #Самсонова, #Mubadala Citi DC Open - WTA 500

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 4 серпня, українка Марта Костюк (34) зіграє проти росіянки Людміли Самсонової (18) у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Вашингтоні, США.

Гру покаже телеканал Setanta Sports+ та ОТТ-платформа Setantasports.com.

Час початку поєдинку визначиться пізніше.

Плеєр із трансляцією

У другому колі Костюк впевнено перемогла шосту ракетку світу Каролін Гарсію із Франції (6:2, 6:3), перед тим взявши гору над канадкою Б'янкою Андреєску - 2:6, 6:3, 7:6(5). А Самсонова без проблем виграла у румунки Кирсті (6:1, 6:3), перед тим здолавши американку Коллінс з ідентичним рахунком.

Марта двічі грала проти Самсонової та двічі поступилася. Обидві гри відбулися у 2020 році у кваліфікаціях Брісбена та Палермо.

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