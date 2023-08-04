Світоліна зіграє у чвертьфіналі Вашингтона проти першої сіяної турніру

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (27) у третьому колі Mubadala Citi DC Open - WTA 500 зустрінеться з американкою Джессікою Пегулою (4), яка є першою сіяною турніру.

Матч відбудеться у п'ятницю, 4 серпня. Час і корт поєдинку визначаться пізніше.

Рахунок в очних протистояннях - 2:1 на користь Пегули. Востаннє тенісистки зустрічалися в Індіан-Веллсі-2021, представниця США перемогла з рахунком 6:1, 6:1.

У першому колі поточного турніру Світоліна у двох сетах виграла в білоруски Вікторії Азаренки (7:6(2), 6:4), після чого здолала росіянку Дар'ю Касаткіну - 6:2, 6:2. Пегула, зі свого боку, провела у Вашингтоні лише один матч - перемога над землячкою Пейтон Стернс із рахунком 6:3, 6:4.

Також до другого кола пробилася наша Марта Костюк (34), перемігши француженку Каролін Гарсію - 6:2, 6:3.

Костюк зіграє проти незручної для себе росіянки в 1/4 фіналу Mubadala Citi DC Open