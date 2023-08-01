Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна в другому колі Mubadala Citi DC Open - WTA 500 зіграє проти представниці росії Дарьї Касаткіної (14).

Матч відбудеться в середу, 2 серпня. Час і корт поєдинку визначаться пізніше.

Рахунок в очних протистояннях - 7:0 на користь Світоліної. Востаннє тенісистки зустрічалися на цьогорічному Ролан Гаррос, українка перемогла у двох сетах - 6:4, 7:6(5).

У першому колі Світоліна у двох сетах виграла в білоруски Азаренка (7:6(2), 6:4), Касаткіна здолала бельгійку Мертенс (6:3, 7:5).

Також до другого кола пробилася Марта Костюк (34), перемігши канадку Б'янку Андреєску (2:6, 6:3, 7:6(5).

Ангеліна Калініна (27) матч першого кола проти американки Дженніфер Брейді (1056) зіграє сьогодні, 1 серпня.