Костюк дотиснула Андреєску на старті турніру у Вашингтоні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (34) обіграла Б'янку Андреєску (44) з Канади у першому колі турніру у Вашингтоні.
Матч тривав 2 години 44 хвилини та завершився з рахунком 2:6, 6:3, 7:6 (5).
Костюк тричі подала навиліт, допустила 8 подвійних помилок та використала 4 з 11 брейк-пойнтів.
У наступному колі Костюк зіграє проти другої сіяної Каролін Гарсії із Франції.
Mubadala Citi DC Open - WTA 500
Вашингтон, США
Хард
Призовий фонд - $780,637
Перше коло, 31 липня
Марта Костюк (Україна) - Б'янку Андреєску (Канада) 2:6, 6:3, 7:6 (5)
Раніше WTA прийняла рішення щодо рукостискань Світоліної з Азаренко.