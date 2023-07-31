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Костюк дотиснула Андреєску на старті турніру у Вашингтоні

Марта Костюк вийшла у друге коло турніру
Вчора 23:22 392 0
Костюк дотиснула Андреєску на старті турніру у Вашингтоні
#Андреєску, #Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (34) обіграла Б'янку Андреєску (44) з Канади у першому колі турніру у Вашингтоні.

Матч тривав 2 години 44 хвилини та завершився з рахунком 2:6, 6:3, 7:6 (5).

Костюк тричі подала навиліт, допустила 8 подвійних помилок та використала 4 з 11 брейк-пойнтів.

У наступному колі Костюк зіграє проти другої сіяної Каролін Гарсії із Франції.

Mubadala Citi DC Open - WTA 500
Вашингтон, США
Хард
Призовий фонд - $780,637
Перше коло, 31 липня

Марта Костюк (Україна) - Б'янку Андреєску (Канада) 2:6, 6:3, 7:6 (5)

Раніше WTA прийняла рішення щодо рукостискань Світоліної з Азаренко.

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