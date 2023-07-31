Рейтинг ATP: Сачко піднявся на 32 позиції

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.
Іспанець Карлос Алькарас, який виграв Вімблдон, очолює рейтинг, Новак Джокович займає другу сходинку, а трійку замикає представник терористичної країни Даніїло Медведєв.
Першою ракеткою України залишився Віталій Сачко, який піднявся на 156-у сходинку.
Рейтинг ATP
31 липня
1. (1) Карлос Алькарас (Іспанія) - 9225
2. (2) Новак Джокович (Сербія) - 8795
3. (3) Даніїл Мєдвєдєв - 6520
4. (4) Каспер Рууд (Норвегія) - 4985
5. (5) Стефанос Ціціпас (Греція) - 4850
6. (6) Гольґер Руне (Данія) - 4825
7. (7) Андрєй Рубльов - 4730
8. (8) Яннік Сіннер (Італія) - 3815
9. (9) Тейлор Фріц (США) - 3515
10. (10) Френсіс Тьяфо (США) - 3085
...
156. (188) Віталій Сачко (Україна) - 375
207. (201) Олексій Крутих (Україна) - 292
253. (328) Ілля Марченко (Україна) - 227
399. (397) Владислав Орлов (Україна) - 115