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Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України

ATP оновив рейтинг тенісистів
Сьогодні 13:36 62715
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Фото - gettyimages
#ATP, #Ілля Марченко, #Крутих, #Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Іспанець Карлос Алькарас, який виграв Вімблдон, очолює рейтинг, Новак Джокович займає другу сходинку, а трійку замикає представник терористичної країни Даніїло Медведєв.

Першою ракеткою України став Віталій Сачко, який піднявся на 187-у сходинку.

Рейтинг ATP
24 липня
1. (1) Карлос Алькарас (Іспанія) - 9675
2. (2) Новак Джокович (Сербія) - 8795
3. (3) Даніїл Мєдвєдєв - 6520
4. (4) Каспер Рууд (Норвегія) - 4905
5. (5) Стефанос Ціціпас (Греція) - 4850
6. (6) Гольґер Руне (Данія) - 4825
7. (7) Андрєй Рубльов - 4730
8. (8) Яннік Сіннер (Італія) - 3975
9. (9) Тейлор Фріц (США) - 3310
10. (10) Френсіс Тьяфо (США) - 3130
...
188. (187) Віталій Сачко (Україна) - 321
200. (199) Олексій Крутих (Україна) - 292
328. (320) Ілля Марченко (Україна) - 160
397. (398) Владислав Орлов (Україна) - 114
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