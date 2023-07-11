Світоліна є 5-ю WC, яка вийшла в півфінал Мейджора в жіночому одиночному розряді у Відкритій ері

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна стала 5-ю тенісисткою Відкритої ери (починаючи з 1968 року. - ред.) зі статусом WC (Wild card), яка вийшла в півфінал жіночого одиночного розряду на турнірі серії Grand Slam.

Раніше це вдавалося лише Цзе Чжен (Вімблдон-2008), Кім Клійстерс (US Open-2009), Жюстін Енен (Australian Open-2010) і Сабіні Лісіцьке (Вімблдон-2011).

Організатори Вімблдона надали українці wild card (запрошення поза рейтингом) - на момент формування заявочних списків, Світоліна не змогла б потрапити до основної сітки (132 учасниці) за рейтингом.

Нагадаємо, Світоліна повернулася в тур після народження доньки лише на початку квітня й підіймалася по рейтингу із самих низів (на час повернення посідала місце за межами топ-1300). Після повернення встигла виграти турнір у Страсбурзі та дістати до чвертьфіналу Ролан Гаррос.

У півфіналі Вімблдона-2023 Світоліна зіграє проти представниці Чехії Вондроушової. Для українки - це третій півфінал на турнірах Grand Slam.

Світоліна всьоме перемогла першу ракетку світу, більше - лише у шести тенісисток