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Світоліна всьоме перемогла першу ракетку світу, більше - лише у шести тенісисток

Сьогодні 19:47 690 0
Світоліна всьоме перемогла першу ракетку світу, більше - лише у шести тенісисток
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Перемога над Ігою Швьонтек (7:5, 6:7 (5), 6:2) у чвертьфіналі Вімблдона стала сьомою для Еліни над першими ракетками світу.

Про це повідомляє відомий статистичний портал Opta.

За останні 40 років лише 6 жінок вигравали більше матчів проти №1 - Серена Вільямс (17), Ліндсей Девенпорт, Вінус Вільямс (обидві - 15). ), Штеффі Граф (11), Габріела Сабатіні (10) і Амелі Моресмо (8).

Світоліна втретє зіграє в 1/2 фіналу турніру Grand Slam, вдруге - на Вімблдоні.

Нагадаємо, в оновленому рейтингу WTA (17 липня. - ред.) Світоліна поверне собі статус першої ракетки України.

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