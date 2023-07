Світоліна всьоме перемогла першу ракетку світу, більше - лише у шести тенісисток

Перемога над Ігою Швьонтек (7:5, 6:7 (5), 6:2) у чвертьфіналі Вімблдона стала сьомою для Еліни над першими ракетками світу.

Про це повідомляє відомий статистичний портал Opta.

7 - Elina Svitolina has won her 7th match vs the number 1 in the world: in the last 40 years, only 6 females have won more vs the #1 - S. Williams (17), L. Davenport, V. Williams (15), S. Graf (11), G. Sabatini (10) and A. Mauresmo (eight). Wow.#Wimbledon | @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/x34QdOFMIr