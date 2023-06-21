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Світоліна отримала wild card на Вімблдон

Еліна Світоліна зіграє на Вімблдоні
Сьогодні 12:22 477 1
Світоліна отримала wild card на Вімблдон
Фото - gettyimages
#Вімблдон, #Еліна Світоліна

Джерело - wimbledon.com.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (73) зіграє на головному трав'яному змаганні сезону - Вімблдоні.

Організатори турніру надали українці wild card (запрошення поза рейтингом) 

Вімблдон стартує 3 липня на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету в Лондоні, Англія. Найвищим досягненням Світоліної на цьому турнірі є півфінал 2019 року.

Нагадаємо, днями Еліна розгромно поступилась чешці Лінді Фругвіртовій (57) на старті турніру в Бірмінгемі.

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