Головне
11 липня Світоліна зіграє проти першої ракетки світу на центральному корті Вімблдона
Сьогодні 09:28 1674
Світоліна - Швьонтек: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Вімблдона-2023
Сьогодні 13:24 11053
Промоутер назвав потенційну дату бою Усик - Ф’юрі
Сьогодні 13:24 44
Трубін потрапив до трійки найкращих голкіперів ЛЧ за кількістю сейвів
Вчора 21:54 545
Збірна України піднялася на рекордне місце у міжнародному рейтингу
Вчора 17:25 15031
Миколенко не вирушив з Евертоном на передсезонний збір
Вчора 16:41 2042
Промоутер назвав ціну квитка на бій Усик - Дюбуа
Вчора 16:26 1758
Реал продовжив оренду захисника Шахтаря
Вчора 14:37 600
Усик та Дюбуа провели першу битву поглядів
Вчора 14:20 1283
Історія дня: Світоліна подарувала 10-річній доньці воїна ЗСУ квиток на матч Вімблдона
Вчора 13:03 4674 1
Прямі трансляції

11 липня Світоліна зіграє проти першої ракетки світу на центральному корті Вімблдона

Еліна побореться за другий у кар'єрі вихід до півфіналу трав'яного мейджора
Сьогодні 09:28 1674 0
11 липня Світоліна зіграє проти першої ракетки світу на центральному корті Вімблдона
#Вімблдон, #Еліна Світоліна, #Іга Швьонтек

Джерело - Чемпіон.

У дев'ятий день Вімблдона-2023 на корти Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету в Лондоні у межах жіночого одиночного розряду вийде остання представниця України - Еліна Світоліна.

Вона проведе свій матч 5-го кола (1/4 фіналу) змагань.

Розклад виступу українок на Wimbledon 11 липня

15:30. Еліна Світоліна (76) - Іга Швьонтек (1, Польща) - Центральний корт, перший запуск.

Нагадаємо, у матчі 1/8 фіналу Світоліна обіграла білоруску Вікторію Азаренку (20) з рахунком 2:6, 6:4, 7:6(9).

4 роки тому Світоліна вже перемагала у чвертьфіналі Вімблдона: згадуємо матч українки проти Мухової

Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 8757
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 3141
Збірна України піднялася на рекордне місце у міжнародному рейтингу Збірна України піднялася на рекордне місце у міжнародному рейтингу 15031
Світоліна - Швьонтек: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Вімблдона-2023 Світоліна - Швьонтек: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Вімблдона-2023 11053
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 4730
На війні із загарбниками загинув срібний призер чемпіонату світу На війні із загарбниками загинув срібний призер чемпіонату світу 2506
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 28546
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 48636
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 22055
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 115371
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 38003 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 75023