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Світоліна - Швьонтек: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Вімблдона-2023

Польську тенісистку вважають фавориткою зустрічі
Сьогодні 04:00 117 0
Світоліна - Швьонтек: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Вімблдона-2023
#Вімблдон, #Еліна Світоліна, #Іга Швьонтек

Джерело - Чемпіон.

У вівторок, 11 липня, українка Еліна Світоліна (76) зіграє проти польки Іги Швьонтек (1) у чвертьфіналі Вімблдона-2023. 

Час початку та номер запуску на Центральному корті стануть відомі ввечері напередодні поєдинку.

Букмекери вважають Швьонтек явною фавориткою зустрічі.

Коефіцієнти

  • Перемога Світоліної - 5.70
  • Перемога Азаренки - 1.17

Дивіться пряму трансляцію на телеканалі Setanta Sports та ОТТ-платформі Setantasports.com. 

Плеєр із трансляцією

Суперниці вперше зійдуться на трав'яному покритті. Загалом Світоліна та Швьотек зустрічалися лише одного разу: чвертьфінальний матч римського Мастерса-2021 виграла Іга з рахунком 6:2, 7:5.

У першому колі Вімблдона Еліна здолала американку Вінус Вільямс із рахунком 6:4, 6:3, у другому - бельгійку Елізе Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), у третьому - американку Софію Кенін (7:6(3), 6:2), а в 1/8 фіналу - білоруску Вікторію Азаренку (2:6, 6:4, 7:6(9)).

Відео дня: Світоліна завершила переможний матч з Азаренкою потужним ейсом

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