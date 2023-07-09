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Світоліна - Азаренко: огляд матчу 1/8 фіналу Вімблдона

Українка програла перший сет, але змогла відігратися і вийти в наступне коло турніру
Вчора 23:58 511 0
Світоліна - Азаренко: огляд матчу 1/8 фіналу Вімблдона
Фото: Getty Images
#Еліна Світоліна, #Вікторія Азаренка

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (76) здобула перемогу над Вікторією Азаренка з білорусі (20) у 1/8 фіналу Вімблдона-2023.

Відео дня: Світоліна завершила переможний матч з Азаренкою потужним ейсом

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1/8 фіналу, 09 липня

Еліна Світоліна (Україна) - Вікторія Азаренко (білорусь) 2:6, 6:4, 7:6(9)

У першому колі Вімблдона Еліна здолала американку Вінус Вільямс із рахунком 6:4, 6:3, у другому - бельгійку Елізе Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), а в третьому - американку Софію Кенін -  7:6(3), 6:2.

У чвертьфіналі Еліна Світоліна зустрінеться з першою ракеткою світу Ігою Свьонтек.

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