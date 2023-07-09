Світоліна - Азаренко: огляд матчу 1/8 фіналу Вімблдона

Джерело - Чемпіон.
Українка Еліна Світоліна (76) здобула перемогу над Вікторією Азаренка з білорусі (20) у 1/8 фіналу Вімблдона-2023.
Відео дня: Світоліна завершила переможний матч з Азаренкою потужним ейсом
Wimbledon - Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - £18,165,000
1/8 фіналу, 09 липня
Еліна Світоліна (Україна) - Вікторія Азаренко (білорусь) 2:6, 6:4, 7:6(9)
У першому колі Вімблдона Еліна здолала американку Вінус Вільямс із рахунком 6:4, 6:3, у другому - бельгійку Елізе Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), а в третьому - американку Софію Кенін - 7:6(3), 6:2.
У чвертьфіналі Еліна Світоліна зустрінеться з першою ракеткою світу Ігою Свьонтек.
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