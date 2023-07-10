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Світоліна - Швьонтек: де дивитися онлайн матч 1/4 фіналу Вімблдона-2023

Сьогодні 02:00 207 0
Світоліна - Швьонтек: де дивитися онлайн матч 1/4 фіналу Вімблдона-2023
#Вімблдон, #Еліна Світоліна, #Іга Швьонтек

Джерело - Чемпіон.

У вівторок, 11 липня, українка Еліна Світоліна (76) зіграє проти польки Іги Швьонтек (1) у чвертьфіналі Вімблдона-2023. 

Поєдинок покаже один із телеканалів Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com.

Час початку та номер запуску на Центральному корті стануть відомі ввечері напередодні поєдинку.

Плеєр із трансляцією

Суперниці вперше зійдуться на трав'яному покритті. Загалом Світоліна та Швьотек зустрічалися лише одного разу: чвертьфінальний матч римського Мастерса-2021 виграла Іга з рахунком 6:2, 7:5.

У першому колі Вімблдона Еліна здолала американку Вінус Вільямс із рахунком 6:4, 6:3, у другому - бельгійку Елізе Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), у третьому - американку Софію Кенін (7:6(3), 6:2), а в 1/8 фіналу - білоруску Вікторію Азаренку (2:6, 6:4, 7:6(9)).

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