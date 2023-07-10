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11 липня Світоліна зіграє проти першої ракетки світу на центральному корті Вімблдона

Еліна побореться за другий у кар'єрі вихід до півфіналу трав'яного мейджора
Сьогодні 19:15 233 0
11 липня Світоліна зіграє проти першої ракетки світу на центральному корті Вімблдона
#Вімблдон, #Еліна Світоліна, #Іга Швьонтек

Джерело - Чемпіон.

У дев'ятий день Вімблдона-2023 на корти Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету в Лондоні у межах жіночого одиночного розряду вийде остання представниця України - Еліна Світоліна.

Вона проведе свій матч 5-го кола (1/4 фіналу) змагань.

Розклад виступу українок на Wimbledon 11 липня

15:30. Еліна Світоліна (76) - Іга Швьонтек (1, Польща) - Центральний корт, перший запуск.

Нагадаємо, у матчі 1/8 фіналу Світоліна обіграла білоруску Вікторію Азаренку (20) з рахунком 2:6, 6:4, 7:6(9).

4 роки тому Світоліна вже перемагала у чвертьфіналі Вімблдона: згадуємо матч українки проти Мухової

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