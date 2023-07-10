11 липня Світоліна зіграє проти першої ракетки світу на центральному корті Вімблдона

Джерело - Чемпіон.
У дев'ятий день Вімблдона-2023 на корти Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету в Лондоні у межах жіночого одиночного розряду вийде остання представниця України - Еліна Світоліна.
Вона проведе свій матч 5-го кола (1/4 фіналу) змагань.
Розклад виступу українок на Wimbledon 11 липня
15:30. Еліна Світоліна (76) - Іга Швьонтек (1, Польща) - Центральний корт, перший запуск.
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Нагадаємо, у матчі 1/8 фіналу Світоліна обіграла білоруску Вікторію Азаренку (20) з рахунком 2:6, 6:4, 7:6(9).
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