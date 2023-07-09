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Відео дня: Світоліна завершила переможний матч з Азаренкою потужним ейсом

Вчора 23:20 Андрій Твердохліб 844 0
Відео дня: Світоліна завершила переможний матч з Азаренкою потужним ейсом
#Вімблдон, #Еліна Світоліна, #Вікторія Азаренка

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (76) вийшла у чвертьфінал Вімблдону-2023, здобувши вольову перемогу (2:6, 6:4, 7:6 (9)) в надскладному трисетовому протистоянні над білорускою Вікторією Азаренка (20). 

Доля матчу вирішувалася на чемпіонському тай-брейку, який українка завершила потужним ейсом (11:9).

На трибунах Корту №1 усі завмерли перед цією подачею.

Відео

Світоліна вдруге зіграє у чвертьфіналі на легендарних лондонських кортах - у 2019 році українка зупинилася за крок від фіналу.

За вихід у півфінал Світоліна зіграє проти першої ракетки світу, полячки Іги Свьонтек.

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