Світоліна - Азаренка: прогноз букмекерів на матч 4-го кола Вімблдона-2023

Білоруську тенісистку вважають фавориткою зустрічі

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 9 липня, українська тенісистка Еліна Світоліна (76) зіграє проти білоруски Вікторії Азаренки (20) в 1/8 фіналу Вімблдона-2023.

Початок - не раніше 18:30 за київським часом на Корті №1 третім запуском після закінчення матчу Яннік Сіннер - Даніель Елаї Галан.

Букмекери вважають Азаренку невеличкою фавориткою зустрічі.

Коефіцієнти

Перемога Світоліної - 2.22

Перемога Азаренки - 1.75

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Суперниці вперше зійдуться на трав'яному покритті. Загалом Світоліна та Азаренка провели між собою 5 поєдинків, усі виграла білоруска.

Востаннє тенісистки зустрічалися у 2022 році на Australian Open - Азаренка перемогла у двох сетах (6:0, 6:2).

У першому колі Вімблдона Еліна здолала американку Вінус Вільямс із рахунком 6:4, 6:3, у другому - бельгійку Елізе Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), а в третьому - американку Софію Кенін - 7:6(3), 6:2.

Шлях Азаренки: китаянка Юе Юань (6:4, 5:7, 6:4), аргентинка Надя Бодорска (6:3, 6:0) та росіянка Дар'я Касаткіна (6:2, 6:4).

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