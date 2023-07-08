9 липня на Вімблдоні зіграють дві українки: розклад матчів Світоліної та Цуренко

Маємо серйозні сподівання та інтерес до першої неділі трав'яного мейджора

Джерело - Чемпіон.

У сьомий день Вімблдона-2023 на корти Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету в Лондоні в межах жіночого одиночного розряду вийдуть дві представниці України: Еліна Світоліна та Леся Цуренко.

Обидві проведуть матчі 4-го кола (1/8 фіналу) змагань.

Розклад виступу українок на Wimbledon 9 липня

15:00. Леся Цуренко (60) - Джессіка Пегула (4, США) - Корт №1, перший запуск.

*18:30. Еліна Світоліна (76) - Вікторія Азаренка (20, білорусь) - Корт №1, третій запуск після закінчення матчу Яннік Сіннер - Даніель Елаї Галан.

* - орієнтовний час, у залежності від перебігу попередніх матчів.

Нагадаємо, 8 липня на Вімблдоні зіграла одна українка. Марта Костюк (36) поступилась американці Медісон Кіз (18) у третьому колі з рахунком 6:4, 6:1.

Світоліна: Матч проти Азаренки - велика мотивація для мене