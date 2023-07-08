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Цуренко - Пегула: прогноз букмекерів на матч 4-го кола Вімблдона-2023

Американську тенісистку вважають фавориткою зустрічі
Сьогодні 14:45 295 0
Цуренко - Пегула: прогноз букмекерів на матч 4-го кола Вімблдона-2023
#Вімблдон, #Пегула, #Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 9 липня, українська тенісистка Леся Цуренко (60) зіграє проти американки Джессіки Пегули (4) в 1/8 фіналу Вімблдона-2023.

Час початку, корт та номер запуску стануть відомі ввечері напередодні поєдинку. 

Букмекери вважають Пегулу явною фавориткою зустрічі.

Коефіцієнти

  • Перемога Цуренко - 4.25
  • Перемога Азаренки - 1.27

Дивіться пряму трансляцію на телеканалі Setanta Sports та ОТТ-платформі Setantasports.com. 

Суперниці вперше зійдуться на трав'яному покритті. Загалом Цуренко та Пегула провели між собою лише один поєдинок - в Індіан-Веллсі-2019 перемогу святкувала американка у трьох сетах (6:3, 5:7, 6:4).

У першому раунді Вімблдона Леся здолала американку Клер Лю з рахунком 6:3, 3:6, 6:4, у другому пройшла чешку Катержину Сінякову (6:4, 6:1), у третьому перемогла румунку Ану Богдан (4:6, 6:3, 7:6(18)). 

Останній матч Цуренко вийшов знаковим - із найдовшим тайбрейком в історії жіночого одиночного розряду турнірів Grand Slam та другим найдовшим матчем в історії жіночого Вімблдона.

Шлях Пегули до четвертого кола: американка Лорен Девіс (6:2, 6:7(8), 6:3), іспанка Крістіна Букса (6:1, 6:4) та італійка Елізабетта Коччаретто (6:4, 6:0).

Відео дня: переможний розіграш Цуренко на Вімблдоні у трилері з 11 матчболами

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