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Костюк поступилась Кіз у третьому колі Вімблдона

Українка не змогла вийти в 1/8 фіналу
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Костюк поступилась Кіз у третьому колі Вімблдона
#Марта Костюк, #Медісон Кіз

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк (36) зіграє проти американки Медісон Кіз (18) у 3-му колі Вімблдона-2023. 

Матч тривав 1 годину 12 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:1.

Костюк жодного разу не подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 1 з 11 брейк-пойнтів.

Wimbledon - Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - £18,165,000
Третє коло, 8 липня

Медісон Кіз (США) - Марта Костюк (Україна) 6:4, 6:1

Нагадаємо, в першому колі Марта здійснила камбек у поєдинку проти Марії Саккарі, а у другому пройшла Паулу Бадосу.

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