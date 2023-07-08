Костюк поступилась Кіз у третьому колі Вімблдона

Українка не змогла вийти в 1/8 фіналу

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк (36) зіграє проти американки Медісон Кіз (18) у 3-му колі Вімблдона-2023.

Матч тривав 1 годину 12 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:1.

Костюк жодного разу не подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 1 з 11 брейк-пойнтів.

Wimbledon - Grand Slam

Лондон, Велика Британія

Трава

Призовий фонд - £18,165,000

Третє коло, 8 липня

Медісон Кіз (США) - Марта Костюк (Україна) 6:4, 6:1

Нагадаємо, в першому колі Марта здійснила камбек у поєдинку проти Марії Саккарі, а у другому пройшла Паулу Бадосу.