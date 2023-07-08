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Костюк - Кіз: прогноз букмекерів на матч третього кола Вімблдона-2023

Американську тенісистку вважають фавориткою зустрічі
Сьогодні 04:00 151 0
Костюк - Кіз: прогноз букмекерів на матч третього кола Вімблдона-2023
#Вімблдон, #Марта Костюк, #Медісон Кіз

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 8 липня, українська тенісистка Марта Костюк (36) зіграє проти американки Медісон Кіз (18) у 3-му колі Вімблдона-2023.

Орієнтовний час початку матчу - 15:00 за Києвом.

Букмекери вважають Кіз явною фавориткою зустрічі.

Коефіцієнти

  • Перемога Костюк - 3.60
  • Перемога Кіз - 1.35

Дивіться пряму трансляцію на телеканалі Setanta Sports та ОТТ-платформі Setantasports.com. 

Ці тенісистки зустрінуться вперше.

Нагадаємо, в першому колі Марта здійснила камбек у поєдинку проти Марії Саккарі. Ця перемога стала для 21-річної українки першою над тенісисткою із чільної десятки світового рейтингу. А в наступному раунді Костюк пройшла іспанку Паулу Бадосу (35) через відмову суперниці на початку другого сету.

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