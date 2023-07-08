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Костюк - Кіз: де дивитися матч третього кола Вімблдона-2023

Сьогодні 03:33 182 0
Костюк - Кіз: де дивитися матч третього кола Вімблдона-2023
#Вімблдон, #Марта Костюк, #Медісон Кіз

Джерело - Чемпіон.

В суботу, 8 липня, українська тенісистка Марта Костюк (36) зіграє проти американки Медісон Кіз (18) у межах 3-го кола Вімблдона-2023. 

Поєдинок покаже один із телеканалів Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com.

Початок - не раніше 15:00 за київським часом на Корті №12.

Плеєр MEGOGO

Ці тенісистки зустрінуться вперше.

Нагадаємо, в першому колі Марта здійснила камбек у поєдинку проти Марії Саккарі. Ця перемога стала для 21-річної українки першою над тенісисткою із чільної десятки світового рейтингу. А в наступному раунді Костюк пройшла іспанку Паулу Бадосу (35) через відмову суперниці на початку другого сету.

Костюк розплакалась після перемоги над 8-ю ракеткою світу на Вімблдоні: емоційне відео останнього розіграшу

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