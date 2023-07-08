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8 липня Костюк зіграє у матчі за вихід в 1/8 фіналу Вімблдона-2023

Основна увага українських шанувальників тенісу в першу суботу трав'яного мейджора буде прикута до однієї тенісистки
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8 липня Костюк зіграє у матчі за вихід в 1/8 фіналу Вімблдона-2023
#Вімблдон, #Марта Костюк, #Медісон Кіз

Джерело - Чемпіон.

У шостий день Вімблдона-2023 на корти Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету в Лондоні в межах жіночого одиночного розряду вийде лише одна представниця України: Марта Костюк.

21-річна спортсменка вперше в кар'єрі позмагається за вихід до 1/8 фіналу головного трав'яного турніру.

Розклад виступу українок на Wimbledon 8 липня

*15:00. Марта Костюк (36) - Медісон Кіз (18, США) - Корт №12, другим запуском після матчу Їржі Легечка (37, Чехія) - Томмі Пол (15, США).

* - орієнтовний час, у залежності від перебігу попередніх матчів.

Нагадаємо, 7 липня на Вімблдоні зіграли чотири українки. Костюк перемогла іспанку Паулу Бадосу через відмову суперниці, Цуренко в шаленому 3,5-годинному трилері дотиснула румунку Ану Богдан (4:6, 6:3, 7:6(18)), а Світоліна здолала американку Софію Кенін (7:6(3), 6:2). Єдиної поразки зазнала Калініна, яка поступилась на чемпіонському тайбрейку канадійці Б'янці Андреєску - 6:2, 4:6, 7:6(7).

Цуренко та Богдан зіграли найдовший тай-брейк в історії Вімблдона

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