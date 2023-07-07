Світоліна - Кенін: прогноз букмекерів на матч третього кола Вімблдона-2023

Американську тенісистку вважають фавориткою зустрічі

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 7 липня, українська тенісистка Еліна Світоліна (76) зіграє проти американки Софії Кенін (128) у 3-му колі Вімблдона-2023.

Орієнтовний час початку матчу - 18:30 за Києвом.

Букмекери вважають Мертенс невеличкою фавориткою зустрічі.

Коефіцієнти

Перемога Світоліної - 2.16

Перемога Мертенс - 1.80

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Суперниці вперше зустрінуться на трав'яному покритті. Загалом Світоліна та Кенін провели між собою 5 поєдинків: 3 перемоги Еліни та 2 звитяги американки.

У першому колі Світоліна здолала американку Вінус Вільямс із рахунком 6:4, 6:3, а в другому - бельгійку Елізе Мертенс (6:1, 1:6, 6:1).

Кенін, яка пробилась на турнір через кваліфікацію, на старті основної сітки обіграла землячку Коко Гофф з рахунком 6:4, 4:6, 6:2 та у двох сетах китаянку Сінь Ю Ван (73) - 6:4, 6:3.

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