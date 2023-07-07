Головне
Усик проведе бій з британцем Дюбуа
Вчора 13:21 1017
7 липня на Вімблдоні зіграють чотири українки: розклад матчів Світоліної, Костюк, Калініної та Цуренко
Сьогодні 02:03 173
Збірна України вийшла у плей-оф відбору ЧС-2024
Вчора 23:37 578
Україна претендуватиме на проведення ЧС-2030
Вчора 23:24 357
Джошуа оголосив про реванш з Вайтом
Вчора 22:52 378
Блохін та Бєланов готові виступити поручителями Запісоцького
Вчора 20:40 540 1
Збірна України переграла Швецію у Золотій Євролізі
Вчора 20:08 1226
УАФ покарала гравців Шахтаря та Дніпро-1 за масову бійку
Вчора 19:24 475
Калініна в двох сетах здолала Бузас Манейро в 1 колі Вімблдона
Вчора 15:00 1151
Цуренко перемогла Сінякову на шляху до 3-го кола Вімблдона
Вчора 14:48 1669
Прямі трансляції

Світоліна - Кенін: прогноз букмекерів на матч третього кола Вімблдона-2023

Американську тенісистку вважають фавориткою зустрічі
Сьогодні 03:30 222 0
Світоліна - Кенін: прогноз букмекерів на матч третього кола Вімблдона-2023
#Вімблдон, #Кенін, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 7 липня, українська тенісистка Еліна Світоліна (76) зіграє проти американки Софії Кенін (128) у 3-му колі Вімблдона-2023. 

Орієнтовний час початку матчу - 18:30 за Києвом.

Букмекери вважають Мертенс невеличкою фавориткою зустрічі.

Коефіцієнти

  • Перемога Світоліної - 2.16
  • Перемога Мертенс - 1.80

Дивіться пряму трансляцію на телеканалі Setanta Sports та ОТТ-платформі Setantasports.com. 

Суперниці вперше зустрінуться на трав'яному покритті. Загалом Світоліна та Кенін провели між собою 5 поєдинків: 3 перемоги Еліни та 2 звитяги американки.

У першому колі Світоліна здолала американку Вінус Вільямс із рахунком 6:4, 6:3, а в другому - бельгійку Елізе Мертенс (6:1, 1:6, 6:1).

Кенін, яка пробилась на турнір через кваліфікацію, на старті основної сітки обіграла землячку Коко Гофф з рахунком 6:4, 4:6, 6:2 та у двох сетах китаянку Сінь Ю Ван (73) - 6:4, 6:3.

Вільямс не потисла руку судді після матчу зі Світоліною на Вімблдоні - ВІДЕО

Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 2503
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 5277
Світоліна переграла Мертенс у другому колі Вімблдона Світоліна переграла Мертенс у другому колі Вімблдона 3839
Світоліна - Мертенс: прогноз букмекерів на матч другого кола Вімблдона-2023 Світоліна - Мертенс: прогноз букмекерів на матч другого кола Вімблдона-2023 3775 1
6 липня на Вімблдоні зіграють три українки: розклад матчів Світоліної, Калініної та Цуренко 6 липня на Вімблдоні зіграють три українки: розклад матчів Світоліної, Калініної та Цуренко 1686 1
Визначилась суперниця Світоліної у третьому колі Вімблдона-2023 Визначилась суперниця Світоліної у третьому колі Вімблдона-2023 3788
Рекомендуємо
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 8642
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 25691
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 266573
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 78707 1
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2419
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 22840