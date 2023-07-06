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Костюк - Бадоса: де дивитися матч другого кола Вімблдона-2023

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Костюк - Бадоса: де дивитися матч другого кола Вімблдона-2023
#Бадоса, #Вімблдон, #Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 7 липня, українська тенісистка Марта Костюк (36) зіграє проти іспанки Паули Бадоси (35) у межах 2-го кола Вімблдона-2023. 

Поєдинок покаже один із телеканалів Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com.

Час початку, корт та номер запуску стануть відомі ввечері напередодні гри.

Плеєр MEGOGO

Суперниці вперше зустрінуться на трав'яному покритті. Загалом Костюк та Бадоса провели між собою 3 матчі, усі виграла іспанка.

Нагадаємо, в першому колі Марта здійснила камбек у поєдинку проти Марії Саккарі. Ця перемога стала для 21-річної українки першою над тенісисткою із чільної десятки світового рейтингу.

Костюк розплакалась після перемоги над 8-ю ракеткою світу на Вімблдоні: емоційне відео останнього розіграшу

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