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Цуренко з перемоги стартувала на Вімблдоні

Цуренко вийшла у друге коло турніру
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Цуренко з перемоги стартувала на Вімблдоні
Фото - gettyimages
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (60) обіграла американку Клер Лю (93) у першому колі Вімблдону.

2 години 30 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 3:6, 6:4.

Цуренко жодного разу не подала навиліт, припустилася 7 подвійних помилок та використала 5 з 17 брейк-пойнтів.

У наступному колі українка зустрінеться з переможницею пари Катерина Сінякова (32, Чехія) - Цінь Чжен (25, Китай)

Wimbledon - Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - £18,165,000
Перше коло, 03 липня

Леся Цуренко (Україна) – Клер Лю (США) 6:3, 3:6, 6:4

Напередодні стало відомо, хто транслюватиме Вімблдон-2023 в Україні.

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