Цуренко з перемоги стартувала на Вімблдоні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (60) обіграла американку Клер Лю (93) у першому колі Вімблдону.
2 години 30 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 3:6, 6:4.
Цуренко жодного разу не подала навиліт, припустилася 7 подвійних помилок та використала 5 з 17 брейк-пойнтів.
У наступному колі українка зустрінеться з переможницею пари Катерина Сінякова (32, Чехія) - Цінь Чжен (25, Китай)
Wimbledon - Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - £18,165,000
Перше коло, 03 липня
Леся Цуренко (Україна) – Клер Лю (США)
Напередодні стало відомо, хто транслюватиме Вімблдон-2023 в Україні.