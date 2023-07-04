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Світоліна - Мертенс: де дивитися матч другого кола Вімблдона-2023

Сьогодні 12:35 286 0
Світоліна - Мертенс: де дивитися матч другого кола Вімблдона-2023
#Вімблдон, #Еліна Світоліна, #Елісе Мертенс

Джерело - Чемпіон.

У середу, 5 липня, українська тенісистка Еліна Світоліна (76) зіграє проти бельгійки Елізе Мертенс (28) у межах 2-го кола Вімблдона-2023.

Поєдинок покаже один із телеканалів Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com.

Час, корт та номер запуску стануть відомі пізніше.

Плеєр із трансляцією

Суперниці вперше зустрінуться на трав'яному покритті. Загалом Світоліна та Мертенс провели між собою 5 поєдинків: 3 перемоги Еліни та 2 звитяги бельгійки.

У першому колі Світоліна здолала американку Вінус Вільямс із рахунком 6:4, 6:3, а Мертенс - словачку Вікторію Грунчакову (7:6(2), 6:2).

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