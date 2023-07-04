Еліна Світоліна - Вінус Вільямс: огляд стартового матчу Вімблдона

Світоліна вийшла у друге коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (75) обіграла американку Вінус Вільямс (558) у першому колі Вімблдона-2023.

Wimbledon - Grand Slam

Лондон, Велика Британія

Трава

Призовий фонд - £18,165,000

Перше коло, 03 липня

Еліна Світоліна (Україна) - Вінус Вільямс (США) 6:4, 6:3

Напередодні Світоліна ефектно представила форму, в якій гратиме під час турніру.

Відзначимо, що у друге коло пробилася Леся Цуренко (60), яка обіграла американку Клер Лю (93). Водночас Катерина Байндл (85) поступилась Лейлі Фернандес (95).

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!