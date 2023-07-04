Еліна Світоліна - Вінус Вільямс: огляд стартового матчу Вімблдона

Джерело - Чемпіон.
Українка Еліна Світоліна (75) обіграла американку Вінус Вільямс (558) у першому колі Вімблдона-2023.
Wimbledon - Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - £18,165,000
Перше коло, 03 липня
Еліна Світоліна (Україна) - Вінус Вільямс (США) 6:4, 6:3
Напередодні Світоліна ефектно представила форму, в якій гратиме під час турніру.
Відзначимо, що у друге коло пробилася Леся Цуренко (60), яка обіграла американку Клер Лю (93). Водночас Катерина Байндл (85) поступилась Лейлі Фернандес (95).
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!