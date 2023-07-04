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Еліна Світоліна - Вінус Вільямс: огляд стартового матчу Вімблдона

Світоліна вийшла у друге коло турніру
Сьогодні 09:50 458 0
Еліна Світоліна - Вінус Вільямс: огляд стартового матчу Вімблдона
#Вімблдон, #Еліна Світоліна, #Вінус Вільямс

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (75) обіграла американку Вінус Вільямс (558) у першому колі Вімблдона-2023. 

Wimbledon - Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - £18,165,000
Перше коло, 03 липня

Еліна Світоліна (Україна) - Вінус Вільямс (США) 6:4, 6:3

Напередодні Світоліна ефектно представила форму, в якій гратиме під час турніру.

Відзначимо, що у друге коло пробилася Леся Цуренко (60), яка обіграла американку Клер Лю (93). Водночас Катерина Байндл (85) поступилась Лейлі Фернандес (95).

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