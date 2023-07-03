Вільямс упала біля сітки під час матчу зі Світоліною на Вімблдоні: відео моторошного епізоду

Після зойку американки здалося, що матч завершено

Джерело - Чемпіон.

Вінус Вільямс упала на початку матчу першого кола Вімблдона-2023 проти Еліни Світоліної.

У 43-річної легенди тенісу поїхала пошкоджена нога під час виходу до сітки. Після цього американка взяла паузу, яка тривала близько 4 хвилин, але все виявилося не таким серйозним і Вінус продовжила гру.

Хоча після гучного зойку ветеранки, який було дуже добре чутно в трансляції, здалося, що матч уже завершено.

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Як наслідок цього інциденту, українка явно перехопила ігрову перевагу. Конкурентність матчу значною мірою знизилась - Світоліна в підсумку перемогла з рахунком 6:4, 6:3.

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