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Прямі трансляції

Вільямс упала біля сітки під час матчу зі Світоліною на Вімблдоні: відео моторошного епізоду

Після зойку американки здалося, що матч завершено
Сьогодні 20:31 Андрій Дунець 2043 0
Вільямс упала біля сітки під час матчу зі Світоліною на Вімблдоні: відео моторошного епізоду
#Вімблдон, #Еліна Світоліна, #Вінус Вільямс

Джерело - Чемпіон.

Вінус Вільямс упала на початку матчу першого кола Вімблдона-2023 проти Еліни Світоліної.

У 43-річної легенди тенісу поїхала пошкоджена нога під час виходу до сітки. Після цього американка взяла паузу, яка тривала близько 4 хвилин, але все виявилося не таким серйозним і Вінус продовжила гру.

Хоча після гучного зойку ветеранки, який було дуже добре чутно в трансляції, здалося, що матч уже завершено.

Відео

Як наслідок цього інциденту, українка явно перехопила ігрову перевагу. Конкурентність матчу значною мірою знизилась - Світоліна в підсумку перемогла з рахунком 6:4, 6:3.

Вімблдон-2023, на старт: формат, історія, український слід та все, що треба знати про турнір

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