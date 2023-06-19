Рейтинг ATP: Сачко повернувся до топ-200

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Переможець Ролан Гаррос Новак Джокович очолив рейтинг, Карлос Алькарас займає другу сходинку, а трійку замикає представник терористичної країни Даніїло Медведєв.

Перша ракетка України Олексій Крутих піднявся на 178-ту позицію. Віталій Сачко здійснив значний прорив і піднявся на 187-е місце.

Рейтинг ATP

19 жовтня травня