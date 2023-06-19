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Рейтинг ATP: Сачко повернувся до топ-200

ATP оновив рейтинг тенісистів
Сьогодні 11:30 57634
Рейтинг ATP: Сачко повернувся до топ-200
Фото - gettyimages
#ATP, #Ілля Марченко, #Крутих, #Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Переможець Ролан Гаррос Новак Джокович очолив рейтинг, Карлос Алькарас займає другу сходинку, а трійку замикає представник терористичної країни Даніїло Медведєв.

Перша ракетка України Олексій Крутих піднявся на 178-ту  позицію. Віталій Сачко здійснив значний прорив і піднявся на 187-е місце.

Рейтинг ATP
19 жовтня травня
1. (1) Новак Джокович (Сербія) - 7595
2. (2) Карлос Алькарас (Іспанія) - 7175
3. (3) Даніїло Медведєв - 5845
4. (4) Каспер Рууд (Норвегія) - 4960
5. (5) Стефанос Циципас (Греція) - 4875
6. (6) Хольгер Руне (Данія) - 4375
7. (7) Андрій Рубльов - 4375
8. (8) Тейлор Фріц (США) - 3515
9. (9) Яннік Зіннер (Італія) - 3300
10. (12) Френсіс Тьяфу (США) - 3085
...
178. (182) Олексій Крутих (Україна) - 320
187. (266) Віталій Сачко (Україна) - 308
332. (345 Ілля Марченко (Україна) - 152
402. (406) Олександр Овчаренко (Україна) - 111
414. (416) Владислав Орлов (Україна) - 105
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