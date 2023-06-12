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Рейтинг ATP: Джокович - знову перша ракетка світу

ATP оновив рейтинг тенісистів
Сьогодні 09:30 56279
Рейтинг ATP: Джокович - знову перша ракетка світу
Фото - gettyimages
#ATP, #Ілля Марченко, #Крутих, #Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Переможець Ролан Гаррос Новак Джокович очолив рейтинг, Карлос Алькарас опустився на другу сходинку, а трійку замикає представник терористичної країни Даніїло Медведєв йде другим.

Перша ракетка України Олексій Крутих піднявся на 182-ту  позицію. 

Рейтинг ATP
12 жовтня травня
1. (3) Новак Джокович (Сербія) - 7595
2. (1) Карлос Алькарас (Іспанія) - 7175
3. (2) Даніїло Медведєв - 6100
4. (4) Каспер Рууд (Норвегія) - 4960
5. (5) Стефанос Циципас (Греція) - 4920
6. (6) Хольгер Руне (Данія) - 4375
7. (7) Андрій Рубльов - 4000
8. (8) Тейлор Фріц (США) - 3515
9. (9) Яннік Зіннер (Італія) - 3300
10. (11) Карен Хачанов - 3125
...
182. (185) Олексій Крутих (Україна) - 320
266. (275) Віталій Сачко (Україна) - 205
345. (356) Ілля Марченко (Україна) - 138
406. (391) Олександр Овчаренко (Україна) - 108
416. (370) Владислав Орлов (Україна) - 105
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