Головне
2 червня Світоліна зіграє проти росіянки Блінкової у третьому колі Ролан Гаррос
Сьогодні 04:30 731 3
Карпати оголосили про підписання контракту з Маркевичем
Вчора 21:22 798
Цуренко вийшла до 3 кола Ролан Гаррос через відмову Девіс
Вчора 21:13 1090 1
У ПСЖ підтвердили відхід Мессі
Вчора 15:25 1199
Де можна побачити перший контракт Кличка
Вчора 15:15 15375 2
Коли глибину падіння важко уявити
Вчора 14:46 2239
Тудор вирішив залишити Марсель
Вчора 14:39 512
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома
Вчора 10:59 279135 5
Еліна Світоліна стрімко повертається в еліту: побувала в декретній відпустці, народила доньку, стала амбасадором United24
Вчора 10:55 2399 1
1 червня Цуренко зіграє проти американки Девіс у 3-му колі Ролан Гаррос
Вчора 10:04 1038
Прямі трансляції

2 червня Світоліна зіграє проти росіянки Блінкової у третьому колі Ролан Гаррос

Сьогодні 04:30 731 3
2 червня Світоліна зіграє проти росіянки Блінкової у третьому колі Ролан Гаррос
Фото - Jimmie48
#Roland Garros, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

2 червня в одиночному розряді на турнірі Grand Slam - Roland Garros зіграє лише одна представниця України - Еліна Світоліна.

Розклад виступу українок на Roland Garros 2 червня

14:00 (час - орієнтовний). Еліна Світоліна (192) - Анна Блінкова (56) - корт Сімонн Матьє, другий запуск.

Слід відзначити, що українка кілька днів тому впевнено розібралася з цією суперницею у фіналі турніру в Страсбурзі.

А в другому колі Roland Garros Світоліна здобула вольову перемогу (2:6, 6:3, 6:1) над австралійкою Сторм Гантер (204).

Нагадаємо, в основній сітці Ролан Гаррос стартувало 6 українок - крім Світоліної, до третього кола пробилася лише Леся Цуренко (66), яка напередодні здолала американку Лорен Девіс (52).

Коментарі ()
Популярне зараз
Моурінью викинув срібну медаль Ліги Європи Моурінью викинув срібну медаль Ліги Європи 3560
Чавес: Хейні справді переміг Ломаченка Чавес: Хейні справді переміг Ломаченка 3884
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 279135 5
Де можна побачити перший контракт Кличка Де можна побачити перший контракт Кличка 15375 2
9 років тому у Києві відкрили музей Кличків 9 років тому у Києві відкрили музей Кличків 3545
Еліна Світоліна стрімко повертається в еліту: побувала в декретній відпустці, народила доньку, стала амбасадором United24 Еліна Світоліна стрімко повертається в еліту: побувала в декретній відпустці, народила доньку, стала амбасадором United24 2399 1
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 279135 5
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 10909
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 12385 2
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 44436
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 13382
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 15716 3