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Світоліна зіграє проти росіянки в 3-му колі Ролан Гаррос, яку розгромила у фіналі Старсбурга

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Світоліна зіграє проти росіянки в 3-му колі Ролан Гаррос, яку розгромила у фіналі Старсбурга
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (192) зіграє проти росіянки Анни Блінкової (56) в третьому колі Grand Slam - Roland Garros.

Матч заплановано на п'ятницю, 2 червня. Час і корт визначаться пізніше.

У матчі другого кола українка перемогла Сторм Гантер з Австралії, незважаючи на програний перший сет (2:6, 6:3, 6:1). Блінкова несподіаао пройшла 5 ракетку світу Кароліну Гарсія з Франції (4:6, 6:3, 7:5).

Світоліна та Блінкова кілька днів тому зустрічалися у фіналі на турнірі в Страсбурзі - українка знищила суперницю в двох сетах - 6:2, 6:3.

Нагадаємо, 1 червня Леся Цуренко (66) в третьому колі зіграє з представницею США Лорен Девіс (52).

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