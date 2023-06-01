Цуренко вийшла до 3 кола Ролан Гаррос через відмову Девіс

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (66) перемогла американку Лорен Девіс (52) у другому колі Ролан Гаррос.

Матч тривав 1 годину і 1 хвилину та завершився достроково з рахунком 6:3, 1:0.

Девіс відчула біль у м'язах живота.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Грунт

Призовий фонд 19 804 000 євро

Друге коло, 01 червня

Леся Цуренко (Україна) - Лорен Девіс (52) 6:3, 1:0

В 3 колі турніру Цуренко зустрінеться з переможницею пари Б'янка Андреєску (42) - Емма Наварро (75).

Напередодні Світоліна здолала Гантер. Еліна дізналася свою суперницю в 3 колі Ролан Гаррос.

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