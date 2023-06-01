Цуренко вийшла до 3 кола Ролан Гаррос через відмову Девіс

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (66) перемогла американку Лорен Девіс (52) у другому колі Ролан Гаррос.
Матч тривав 1 годину і 1 хвилину та завершився достроково з рахунком 6:3, 1:0.
Девіс відчула біль у м'язах живота.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Грунт
Призовий фонд 19 804 000 євро
Друге коло, 01 червня
Леся Цуренко (Україна) - Лорен Девіс (52) 6:3, 1:0
В 3 колі турніру Цуренко зустрінеться з переможницею пари Б'янка Андреєску (42) - Емма Наварро (75).
Напередодні Світоліна здолала Гантер. Еліна дізналася свою суперницю в 3 колі Ролан Гаррос.
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